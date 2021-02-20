‏الكويت تلغي قرار السماح للوافدين بدخول البلاد حتى إشعار آخر

أعلن الطيران المدني الكويتي، اليوم السبت، إلغاء قرار السماح للوافدين بدخول البلاد حتى إشعار آخر.

وذكر بيان صادر عن الإدارة اليوم: "أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، تقرر العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر، مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر ال 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي".

وكانت إدارة الطيران المدني الكويتي أصدرت بيانا أمس الجمعة أعلنت فيه الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21/2/2021، بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كورونا بعد ظهور سلالات متحورة من الفيروس.

وأضاف البيان أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر".

وأوضح البيان أن باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة "كويت مسافر" على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.