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الأمين العام للناتو: روسيا تتأهب لغزو أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 9:08 م | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 9:08 م

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، أن روسيا تتأهب لغزو أوكرانيا، مشيرا إلى حشد الجنود الروس على الحدود الأوكرانية واستمرار التدريبات العسكرية الروسية في المنطقة.

وقال ستولتنبرج، في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "الأسبوع الماضي، روسيا أعلنت بالفعل أنها ستتراجع خطوة، لكنها رفعت عدد الجنود واقتربت القوات أكثر إلى الحدود الأوكرانية".

وأضاف ستولتنبرج: "وهناك أيضا حقيقة التدريبات العسكرية التي كان ينبغي أن تنتهي اليوم والآن ستستمر"، في إشارة إلى التدريبات العسكرية بين روسيا وبيلاروسيا، متابعا: "هذا كله يلائم تصور بأن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا".

وحول احتمالية انضمام أوكرانيا إلى الناتو، قال ستولتنرج إن الجدول الزمني لانضمامها للحلف لم يتم وضعه بعد، مشددا على أن الدول الأعضاء هي التي ستحدد مسار تلك العملية، وأوضح قائلا: "حلفاء الناتو كانوا واضحين جدا بأن أوكرانيا والـ30 عضوا في الحلف سيقررون العضوية وليس روسيا".

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