رصد 1500 خرق لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا خلال 24ساعة

أعلن مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنهم سجلوا خلال 24 ساعة أكثر من 1500 خرق لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا، هو الأعلى هذا العام.

وقال المراقبون إنّهم سجّلوا بين مساء الخميس ومساء الجمعة 591 خرقاً في دونيتسك و975 في لوجانسك المجاورة، وهما منطقتان خاضعتان جزئياً لسيطرة انفصاليين مدعومين من موسكو.

وأظهرت خريطة تفصّل الخروقات أنّ القتال الأعنف يدور حالياً في منطقة تقع في شمال غرب لوغانسك، على بُعد حوالي 20 كلم جنوب شرق مدينة سفرودونتسك التي تسيطر عليها الحكومة.

وازدادت حدّة القصف في النزاع المستمر منذ ثماني سنوات هذا الأسبوع، في ظل المخاوف من أنّ روسيا تمهّد لغزو أوكرانيا ردّاً على تقارب الأخيرة مع الغرب.

وسارع وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي للاختباء السبت عندما سقطت قذائف هاون على بُعد مئات الأمتار عن مكان وجوده، بينما كان يتفقّد خط الجبهة خلال جولة مع الصحفيين.

وفي سياق متصل، أعلن مسئول في حلف شمال الأطلسي أنّ الحلف نقل موظّفيه الموجودين في أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف الواقعة غرب البلاد، وإلى بروكسل، وذلك لضمان سلامتهم.