الإليزيه: ماكرون وبوتين يتفقان على محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار شرق أوكرانيا

أجرى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية اليوم الأحد، في محاولة لتجنب حرب كبرى في أوروبا، فيما يخشى الغرب أكثر من أي وقت مضى غزوا روسيا لأوكرانيا، على ما أعلن قصر الإليزيه الأحد.

ونقلًا عن موقع «يورونيوز عربية»، قالت الرئاسة الفرنسية إن «الاجتماع بدأ مع الرئيس بوتين كما هو مخطط عند الساعة 11 صباحا (بتوقيت باريس)»، وذلك بعد أسبوعين من اجتماع الزعيمين في الكرملين.

وأشار الإليزيه إلى أن الرئيسين الفرنسي والروسي اتفقا على محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار شرق أوكرانيا ومواصلة الاتصالات لاتخاذ جميع الإجراءات لتجنب التصعيد والحفاظ على السلام.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه تناول مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، الوضع الأمني الحالي في كييف والقصف الاستفزازي الجديد من روسيا.

وأضاف زيلينسكي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أن بلاده تؤيد تكثيف عملية السلام، والاجتماع العاجل لمجموعة الاتصال الثلاثية، إضافة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.