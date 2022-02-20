العثور على الجثة الثالثة لضحايا غرق مركب الإسكندرية

عثر فريق تابع لقوات الإنقاذ النهري، وغواصين الخير في الإسكندرية، اليوم الأحد، على ثالث جثة لضحايا حادث غرق مركب صيد أبو قير، وهي للطفل عبدالله خميس، 14 عامًا، فيما تتواصل أعمال البحث عن الجثة الأخيرة، حيث كانا ضمن 4 أشخاص غرقوا بالقرب من جزيرة نيلسون، منطقة أبو قير، في الإسكندرية.



وكان المئات من أهالي منطقة أبو قير، شيعوا، جثماني، الشقيقين، اللذان لقيا مصرعهما بحادث غرق المركب، عقب أداء صلاة الجنازة عليهم، وسط حالة من الحزن التي ارتسمت على وجوه أسرتيهما، وذويهما، وأصدقائهما، وزملائهما، وجيرانهما، بعد أن تم انتشال جثتيهما، حيث جرفهما التيار إلى منطقة المعدية، بسبب ارتفاع الأمواج إثر نشاط الرياح.



وصرحت النيابة العامة، قبل أسبوع، بتسليم جثماني، أحمد علي حماد، 38 عامًا، وشقيقه "محمد" لأسرتيهما لمواراتهما الثرى، وذلك عقب مناظرتهما طبيًا، حيث لقيا حتفهما في مياه البحر، ضمن 4 صيادين، وطلبت التحريات حول الواقعة.



وجاء ذلك بعدما تمكنت أحد المراكب، من انتشال جثة "محمد" بمضي ساعات على انتشال جثة "أحمد" التي شوهدت طافية على سطح مياه البحر، بالقرب من منطقة المعدية "الحدودية" التابعة لنطاق محافظة البحيرة، حيث أن الجثتين لشقيقين، كانا يعملان على المركب، الأول؛ ترك وراءه 3 أطفال، أكبرهم 6 أعوام، وأصغرهم 4 أشهر، بينما الثاني فلديه طفل واحد.



وتلقت الجهات الأمنية في الإسكندرية، بلاغًا من الأهالي حول غرق مركب صيد خشبي طوله 10 أمتار، وعلى متنه 4 أشخاص، وبانتقال فريق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، تبين أن الصيادين، هم: "أحمد علي حماد، ومحمد علي حماد، وإسماعيل حسن علي"، بالإضافة إلى نجل شقيقتهم ويدعى "عبد الله خميس"، 14 عامًا، طفل، وجميعهم من عائلة واحدة، وكانوا على متن المركب في مهمة صيد.



وفي هذا الصدد، قال إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير في الإسكندرية: "تم إرسال فريق ضم 5 غواصين متطوعين، فور تلقي بلاغ من الأهالي بواقعة غرق مركب (الريس حماد)، لبدء أعمال البحث بين جزيرة نيلسون، التابعة لمحافظة الإسكندرية، ومنطقة (شلنشات) المعدية، التابعة لمحافظة البحيرة".



وأكد "المالحي" أن عمق البحر في مكان غرق المركب يتراوح بين 10 إلى 13 مترًا، ومليء بالصخور، والرؤية فيه منخفضة، ويتطلب تصاريح الغطس، مما يُبطئ عملية البحث عن جثث الضحايا المتبقية، مرجعًا انقلاب المركب لارتفاع الأمواج، وشدة الرياح، حيث إن جثتي الضحايا ظهرا على بعد 10 كيلو مترات من مكان الغرق، ولا يزال البحث جاريًا عن 2 آخرين، وتباشر النيابة العامة التحقيق.