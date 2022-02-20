سفير مصر في أنجولا يكشف كواليس رحلة الزمالك عقب لقاء ساجرادا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد محمد صفوت سفير مصر في أنجولا، أن قرار بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالعودة إلى القاهرة بدلًا من التوجه إلى المغرب كان مفاجئًا.

وكان مقررًا أن تتوجه بعثة الزمالك من أنجولا بعد نهاية مباراة ساجرادا، إلى المغرب تمهيدًا لمواجهة الوداد البيضاوي.

وقال صفوت في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "الأشقاء في سفارة المغرب بأنجولا قدموا كل الدعم ووفروا التأشيرات لبعثة الزمالك من أجل السفر إلى المغرب مباشرة".

وأضاف: "ولكن لا أعرف التفاصيل، فقد جاء القرار من جانب الزمالك بالعودة إلى القاهرة أولًا".

واختتم: "البعثة ستصل القاهرة صباح اليوم نظرًا لأن المسافة بين أنجولا والقاهرة حوالي 7 ساعات".

وتعادل الزمالك سلبيًا مع ساجرادا الأنجولي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويستعد لمواجهة الوداد في الجولة الثالثة.