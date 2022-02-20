فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٥ على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الجمهورية.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب كريم حامد.

من المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الاربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون للمسابقة.

ويضم الجهاز الفني للفريق: محمد حسن مديرا فنيا ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ومحمد فوزي مدربا، محمد عرفات مدربا لحراس المرمى، ياسين غنيم أخصائيا للعلاج الطبيعي، محمد كمال إداريا.