السفير الروسي في واشنطن ينفي اتهامات الغرب بتخطيط موسكو لغزو أوكرانيا

نفى السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم الأحد، اتهامات حكومات دول الغرب لموسكو بتخطيطها لغزو أوكرانيا، وذلك مع تصاعد التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة.

وقال أنتونوف في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إنه "لا يوجد غزو، ولا يوجد مثل هذه الخطط"، مضيفا أن "روسيا أعلنت على الملأ عن استعدادها لاستكمال الجهود الدبلوماسية لحل كل القضايا القائمة".

وشدد على أن "القوات الروسية تقف على أراضي تحت السيادة الروسية، ونحن لا نهدد أي أحد".

وعند سؤاله عن حشد آلاف من الجنود الروس على الحدود الأوكرانية، قال أنتونوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها "العديد من القواعد العسكرية" في أنحاء العالم، بينما روسيا لديها قواعد عسكرية أقل بكثير، مؤكدا أن تحركات الجيش الروسي لا تنتهك أي أعراف قانونية دولية.