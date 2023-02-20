بايدن: الشعب الأوكراني أدهش الجميع بصموده أمام القصف الروسي العنيف

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الشعب الأوكراني أدهش الجميع بصموده أمام ما سماه "القصف الروسي العنيف".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي، في كييف، اليوم الاثنين، أن الأمريكيين يعرفون أن ما وصفه بـ"الاعتداء الروسي" يشكل خطرا على الجميع.

وأشار إلى أن الغرب شكل تحالفا قويا ضد روسيا شمل تضييق الخناق عليها ودعم أوكرانيا عسكريا، موضحا أنه سيتم هذا الأسبوع إعلان فرض عقوبات على شركات روسية.

كما تعهد بتقديم مليارات الدولارات للحكومة الأوكرانية لدعم أوضاع مواطنيها.

ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن الاقتصاد الروسي يتراجع، وأن موسكو معزولة، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يراهن على عدم اتحاد حلف شمال الأطلسي "الناتو".