رئيس الوزراء الإسرائيلي أشاد بقدرات مرشحه لرئاسة جهاز الأمن العام ديفيد زيني

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن قراره تعيين اللواء بالجيش ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، فيما هاجم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

نتنياهو ظهر في مقطع مصور من داخل مطبخ وهو يطلب من سيدة تقوم بالطهي أن تعد له الطعام، قبل أن يتحدث للمتحدث باسمه مستشاره الإعلامي توباز لوك الذي كان يحاوره، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال نتنياهو: "كلمة عن اللواء زيني، لأنني سمعت أنني لم أرده أو أنني رفضته أو بالكاد كنت أعرفه.. هذا هراء".

وأضاف: "أعرفه منذ 18 عاما وأتابعه وأجريت معه مقابلة (العام الماضي) عندما كان مرشحا لمنصب السكرتير العسكري".

وتابع: "كان على رأس قائمتي، وكان هناك مرشحا آخر، وكلاهما كانا ممتازين. دائما وضعت عيني عليه (زيني) وقلت إنه يستحق أن يرتقي. والآن حانت الفرصة".

نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، أعرب عن اعتقاده بأن زيني "سيكون رئيس شاباك ممتاز، لقد كشف المشكلة في غزة"، دون إيضاحات.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 176 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

وأردف نتنياهو: "شخص كهذا يستحق أن يكون في هذا المنصب، وأن يستخدم خبرته الواسعة في رئاسة الشاباك. نحن في حالة حرب ولا يمكن تأجيل ذلك (التعيين)".

واستطرد: "يؤخرون التعيين بحجج مختلفة. القانون واضح جدًا: رئيس الوزراء يقدّم مرشحه إلى الحكومة".

وهاجم نتنياهو، المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، متهما إياها بأنها "في حالة تضارب مصالح، ليس تضارب مصلحة واحد، بل العديد منها".

والخميس، أعلن نتنياهو تعيين زيني رئيسا لـ"الشاباك" خلفا لرونين بار.

وردت ميارا بأن قراراه "خالف التعليمات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب المصالح".

والأربعاء، قضت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار "يخالف القانون".