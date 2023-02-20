دبلوماسيون: وكالة الطاقة الذرية تعثر على يورانيوم مخصب بنسبة 84% في إيران

قال دبلوماسيون، اليوم الاثنين، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عثرت على يورانيوم مخصب بنسبة 84 بالمئة في إيران، وهو ما يقترب للغاية من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة.

وأشارت الوكالة إلى إنها تجري محادثات مع طهران بشأن النتائج الأخيرة التي توصلت إليها، بحسب وكالة رويترز.

وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المئة منذ أبريل 2021. وقبل ثلاثة أشهر بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة في موقع ثان هو فوردو. ويدخل اليورانيوم في صنع السلاح عند درجة تخصيب 90 في المئة تقريبا.

وقال دبلوماسيان إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتفقد المنشآت النووية الإيرانية رصدت تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 84 بالمئة، في تأكيد لتقرير أولي كشفت عنه بلومبرج نيوز مساء الأحد.

وقال أحد الدبلوماسيين "المشكلة هنا هل وقع خلل عارض في السلاسل المعاد تشكيلها أم أن التخصيب بهذه الدرجة من النقاوة متعمد. طلبت الوكالة من إيران تفسيرا لهذا الأمر".

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران في وقت سابق من هذا الشهر لعدم إبلاغها بإجراء تعديل "جوهري" في ربط سلسلتين، أو مجموعتين، من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في فوردو. وقال دبلوماسيون إن التعديل يعني أن إيران يمكن أن تتحول بسرعة إلى مستوى أعلى من التخصيب.