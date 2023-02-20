إعلام روسي: واشنطن أبلغت موسكو بزيارة بايدن لكييف لأسباب أمنية

كشفت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أنّ السفارة الأمريكية لدى روسيا أبلغت موسكو بشأن زيارة بايدن إلى كييف لأسباب أمنية.

وقال مصدر في تصريحات للوكالة، إن السفارة الأمريكية لدى موسكو أخطرت الجانب الروسي بزيارة بايدن إلى كييف لأسباب أمنية بالدرجة الأولى.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في إفادة صحفية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت روسيا بزيارة بايدن إلى كييف قبل ساعات قليلة من مغادرته من أجل تجنب حالة الصراع.

وذكرت وسائل إعلام نقلاً عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، قبل وقت قصير من زيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا، اتصلت بروسيا لاستبعاد الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين القوتين النوويتين.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الاثنين: "لم يخض البيت الأبيض في التفاصيل، لكنه قال إن الاتصالات الأساسية جرت مع الجانب الروسي لضمان القضاء على حالات الصراع".