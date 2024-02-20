الصحة: مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد يجمع التراخيص في مكان واحد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة تعمل على مشروع ‏قانون جديد لتنظيم المنشآت الطبية في مصر، موضحا أن القانون الحالي الصادر في حقبة الثمانينيات لم يعد ملائمًا ‏للعديد من المستجدات المستحدثة في القطاع الطبي‎.‎

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء الاثنين إلى أن أبرز ‏ملاحظات القانون الحالي يتمثل في تعدد جهات الترخيص للمنشآت الطبية، حيث قد تصل إلى 13 جهة في بعض ‏الأحيان.‏

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يُعالج أيضًا العديد من المستجدات في القطاع الطبي، مثل المولات الطبية ‏والعيادات المتنقلة، منوها أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى جمع التراخيص في مكان واحد، ما يُسهل على ‏المستثمرين ومقدمي الخدمات الطبية‎.‎

ونوه أن القانون الجديد سيُضيف في ديباجته الإشارة إلى ممارسة مهنة العلاج الطبيعي بعد التسجيل في النقابة ‏المختصة‎.‎

وأوضح أن القانون الجديد يُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي بمصر الواعد استثماريًا، ‏منوها إلى أن هناك إجماعًا من جميع الجهات المعنية على مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد‎.‎

وذكر أن الوزارة ترحب بجميع الآراء والملاحظات على مشروع القانون، لافتا أن البرلمان لم يُبدِ أي ملاحظات ‏سلبية على مشروع القانون حتى الآن‎.‎