زار فيليب لازاريني رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أيرلندا هذا الأسبوع في أعقاب قرار البلاد بالتعهد بتقديم 20 مليون يورو لدعم الوكالة.



وقطعت أكثر من 10 دول بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي وكندا، دعمها للوكالة، بعد اتهامات الاحتلال الوكالة بأن لها صلات بعملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر 2023.



ومع ذلك، تعد أيرلندا واحدة من الدول القليلة التي تمسكت بموقفها.



وقال وزير الخارجية الأيرلندي ميشيل مارتن: "في غزة، نشهد كارثة إنسانية.. الناس في حاجة ماسة إلى أبسط المؤن المنقذة للحياة - الغذاء والماء والمأوى. وفي ظل هذه الظروف الأكثر ترويعًا، وفي مواجهة احتمال حدوث المزيد من التصعيد العسكري، فإن الأونروا تعد العمود الفقري للاستجابة الإنسانية. إنها بحاجة ماسة إلى الدعم من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".



- ما هي الدول التي تواصل دعم الأونروا؟



قررت دول من بينها بلجيكا والنرويج والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وتركيا وأيرلندا، مواصلة دعم الأونروا.



في الأول من فبراير، نشرت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، على منصة "إكس": "ستواصل بلجيكا تمويل الأونروا. ولا يمكن الاستغناء عن الوكالة في تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة والحاسمة داخل غزة".



وفي حديثه في القمة العالمية للحكومات التي عقدت يوم الثلاثاء في دبي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "يؤلمنا أن نرى الهجمات ضد موظفي الوكالة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة ونحن يجب أن نقدم دعمنا".



في اليوم السابق لحصول لازاريني على تمويل للأونروا من الحكومة الأيرلندية، لخص رئيس وزراء البلاد ليو فارادكار، مشاعر حكومته تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.



وقال للبرلمان الأيرلندي يوم الثلاثاء: "من الواضح جدًا بالنسبة لي.. أن إسرائيل لا تستمع إلى أي دولة في العالم، ولا أعتقد حتى أنهم يستمعون إلى الأمريكيين بعد الآن.. لقد أعماهم الغضب."



- ما حجم النقص في تمويل الأونروا؟



أوقفت الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي مساهماتها في الأونروا والتي بلغت في عام 2022 343.9 مليون دولار و202.1 مليون دولار و114.2 مليون دولار على التوالي.



وتقدر الأونروا، أن تعليق المانحين سيتركها تعاني من عجز في التمويل بقيمة 440 مليون دولار.



وتزعم إسرائيل، أن 12 موظفا بالأونروا من بين 13 ألفا في غزة شاركوا بهجوم حماس على إسرائيل.