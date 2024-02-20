حماس: نحذر الاحتلال من أي مغامرة باقتحام رفح وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية

حذرت حركة المقاومة «حماس» الاحتلال الإسرائيلي من أي مغامرة باقتحام رفح وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية، مؤكدة أن «النصر الذي يبحث عنه نتنياهو سراب وغير موجود إلا في خياله».



وأضافت أن «الانفجار قادم في وجه الاحتلال؛ ردا على أي قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الجزيرة» في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



وحذّر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من مخططات الاحتلال وقيوده المتصاعدة على المسجد وقراراته تقييد دخول الفلسطينيين إليه خلال شهر رمضان المقبل.



وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام، قال صبري في تصريح صحفي، إن الاحتلال يهدف لتفريغ الأقصى من المسلمين، وهو ما سيؤدي لتفجّر الأوضاع بالضفة الغربية.



وتابع: «القرار الصادر عن حكومة الاحتلال المتطرفة بشأن منع المسلمين من دخول الأقصى هو قرار باطل يتعارض مع حرية العبادة، وبخاصة في شهر رمضان الذي يحرص فيه المسلمون على تأدية الصلوات في رحاب الأقصى».



وأكد أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم ولا يخضع لأي قرار إسرائيلي، مضيفًا: «نؤكد على حقنا الشرعي فيه ونرفض تواجد شرطة الاحتلال في باحات المسجد الأقصى المبارك».