رئيس «فيفا» ناعيا اندرياس بريمه: شخصية أيقونية في كرة القدم

نعى جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اندرياس بريمه نجم كرة القدم الالمانية الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

وقال انفانتينو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم الثلاثاء :"لقد انفطر قلبي عندما علمت خبر وفاة أندرياس بريمه عن عمر 63 عاماً. ففي الشهر الماضي فقط كنا معاً في ميونيخ لتكريم الأسطورة فرانز بيكنباور .أنه أمر مأساوي أن يكون وفاة آندي هي التي نحتسبها الأن".

واضاف :"سيظل آندي إلى الأبد في قلوب جميع مشجعي ألمانيا، كبطل في كأس العالم لكرة القدم والأهم من ذلك، كشخص مميز جدًا، لقد كان محبوبًا جدًا من قبل جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم. أتذكر مشاهدة أدائه المتميز مع ألمانيا ومع إنتر ميلان، الذي خدمه بشكل جيد إلى جانب أندية أخرى".

وأوضح :"إنه شخصية أيقونية في كرة القدم العالمية وقدوة، وإرثه هو دليل على مهارته وعزيمته وروحه الرياضية. تركت مساهماته في كرة القدم، سواء كلاعب أو مدرب، بصمة لا تُنسى في هذه الرياضة. وستستمر مسيرته في إلهام الأجيال القادمة من لاعبي كرة القدم"

وتابع :"ستعيش ذكراه في قلوب المشجعين في جميع أنحاء العالم، لتذكرنا باللحظات التي تجعل لعبتنا الجميلة لا تُنسى. تعازيي الصادقة لعائلته وأصدقائه وزملائه السابقين وكل من عرفه. رحمة الله عليه ".