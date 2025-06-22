الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل حاول مهاجمة ضابط بسكين

أطلقت الشرطة الألمانية النار على رجل مسلح بسكين خلال عملية في منطقة جوترسلوه غربي ألمانيا، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة تهدد حياته.

وأفادت الشرطة والنيابة العامة في بيان مشترك بأن حالة الشاب البالغ من العمر 30 عامًا استقرت بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة في المستشفى.

وكان تم استدعاء الشرطة في وقت سابق إلى بلدة شتاينهاجن، حيث وقعت الحادثة.

وذكرت السلطات أن الرجل السوري، المعروف لديها من قبل، كان في حالة نفسية غير مستقرة واعتدى على أحد أفراد أسرته.

وتابع البيان أنه عند وصول أفراد الشرطة بعد ظهر أمس السبت، هاجمهم الرجل أولاً بقبضتيه، ثم استل سكينًا ومجرفة حديقة. ولجأ الضباط إلى استخدام صاعق كهربائي، لكنه لم يُجدِ نفعًا، حيث كان الرجل تراجع إلى داخل المنزل.

وعندما اقتحمت وحدة العمليات الخاصة المنزل، باغت الرجل أحد الضباط بهجوم باستخدام سكين، ما دفع القوات إلى إطلاق عدة أعيرة نارية عليه. ولم تُدلِ الشرطة بمزيد من التفاصيل حول عدد الطلقات أو ملابسات استخدامها حتى اللحظة.

وبحسب البيان، فقد أصيب الرجل بعدة طلقات نارية، ورغم ذلك واصل مقاومة الاعتقال.

وتعتبر الشرطة الهجوم بالسكين على الضابط شروع في قتل، فيما أعلنت النيابة العامة في مدينة بيليفيلد أنها تحقق في ظروف العملية وإطلاق النار الذي تم خلالها.