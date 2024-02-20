السعودية تؤكد أن الأولوية لديها وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أن الأولوية لديها هي وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة الفلسطيني.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس)، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء" أن مجلس الوزراء تابع المستجدات الإقليمية والدولية"، مجدداً "ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن (2024) من أن الأولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والتركيز على وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، والعمل على زيادة وصول المساعدات الإغاثية للسكان".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد في تصريحات له أن المملكة لن تناقش إقامة علاقات مع إسرائيل قبل وقف القتال في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية والبدء بطريق لإقامة دولة فلسطينية.

وفي يناير الماضي، أكد وزير الخارجية السعودي أن التطبيع مع إسرائيل مرهون بإنشاء دولة فلسطينية، محذرا في الوقت نفسه من تداعيات التوترات في البحر الأحمر.

كما شدد حينها على أن"الاستقرار في المنطقة لن يحدث إلا بحل القضية الفلسطينية" مضيفا:"نحن بحاجة إلى الاستقرار وسيأتي الاستقرار فقط من خلال حل القضية الفلسطينية".