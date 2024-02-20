محكمة هولندية تطالب روسيا بدفع 50 مليار دولار لحملة أسهم شركة يوكوس

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طالبت محكمة هولندية روسيا بدفع نحو 50 مليار دولار لحملة الأسهم السابقين لشركة "يوكوس" النفطية التي تمت مصادرتها بشكل غير قانوني وكانت مملوكة لميخائيل خودوركوفسكي، الناقد الشديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورفضت محكمة استئناف في أمستردام الاعتراضات النهائية لروسيا اليوم الثلاثاء وأمرتها بأن تدفع مليارات الدولارات كتعويضات، لتؤكد بذلك حكم محكمة التحكيم الدولية الصادر عام 2014.

وأعلنت روسيا إفلاس شركة يوكوس عام 2006، زاعمة أن خودوركوفسكي لم يدفع ضرائب بالمليارت.

وأكدت المحكمة أن حل الشركة تم بشكل غير قانوني، وقضى خودوركوفسكي 10 أعوام في السجن.

وفي الوقت الذى لم يكن فيه خودوركوفسكى أحد الأطراف التي أقامت الدعوى بالمحكمة في أمستردام، رفع حملة الأسهم القضية وطالبوا بالحصول على تعويض.

وطعنت روسيا في قرار محكمة التحكيم التي يوجد مقرها في لاهاي.

وفي نهاية عام 2021، أعادت أعلى محكمة في هولندا القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لأسباب إجرائية.

وأصدرت المحكمة حكمها اليوم، حيث رفض القضاة الاعتراض الجديد من روسيا بأن حملة الأسهم ارتكبوا جريمة احتيال، وأكدت أن هذا الاتهام لا أساس له.

ويحاول حملة الأسهم السابقون الان الاستيلاء على ممتلكات روسية في العديد من الدول للحصول على أموالهم.

وكانت محكمة التحكيم الدولية قد أمرت بأن تدفع روسيا 50 مليار دولار في قرارها الأول عام 2014.