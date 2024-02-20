الجامعة العربية تشارك في فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الإعلام السعودي



شارك السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، في جلسة تحت عنوان "غزة في الإعلام بين التضليل والتحيز"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الإعلام السعودي، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالرياض، تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".

وأكد السفير خطابي، أن الجامعة العربية كانت سباقة للتفاعل الاعلامي بالتوازي مع المواقف السياسية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، وذلك بتنظيم ندوة عن: "الإعلام العربي في مواجهة الرواية الإسرائيلية الزائفة حول العدوان على قطاع غزة" بالتعاون مع الملتقى الاعلامي العربي في ظل الانتشار الكاسح، في زمن الأزمات والحروب، لهذه المعلومات غير الموثوقة عبر منصات وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح خطابي أن تطورات الأحداث وصورة الدمار المهول وارتفاع أعداد الضحايا بالآلاف منهم لحد الآن 130 صحفيا وإعلاميا أظهرت تهافت السردية الإسرائيلية، وبروز تحول في الرأي العام الغربي بانحسار دائرة التعاطف مع الرواية الإسرائيلية واستشعار جسامة الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني طوال 7 عقود.

وقال خطابي، إن الجامعة العربية حريصة على تنسيق مواقف الدول الأعضاء بشأن هذه القضية المشروعة، على المستوى الإعلامي، التي تظل في صلب العمل العربي المشترك من خلال متابعة تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية، وخطة التحرك الإعلامي بالخارج.

وأشار إلى أن من مهام المرصد والمنصة المدمجة الذي أنشئ بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام خلال الدورة 53 بالرباط، في إطار هذه الخطة، العمل على رصد الأخبار المتعلقة بحماية المصالح العربية، وفي مقدمتها بصفة أساسية دعم المشروع الوطني الفلسطيني والتصدي لحملات تشويه الصورة الجماعية العربية.

وأكد خطابي أن مشروع الاستراتيجية الموحدة مع الشركات الإعلامية العالمية في المجال الرقمي تضع ضمن أولوياتها حماية المحتوى الفلسطيني من الحمولات التضليلية، والتعامل مع سياسة الاحتلال الاسرائيلي بشأن حجب ومنع وحظر الحسابات والتدوينات، وانتهاك الحقوق الرقمية للفلسطينيين بما في ذلك الخوارزميات الضارة بهذا المحتوى، والمعلومات التي تعمد إلى تشوية حقائق وثوابت هذه القضية المشروعة.