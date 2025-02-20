 وزيرة بريطانية: التعليم حق للأطفال الفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة بريطانية: التعليم حق للأطفال الفلسطينيين

وفا
نشر في: الخميس 20 فبراير 2025 - 3:15 ص | آخر تحديث: الخميس 20 فبراير 2025 - 3:16 ص

أعربت وزيرة الدولة لشؤون التنمية في وزارة الخارجية البريطانية أنيليز دودز، عن قلقها العميق بشأن الوضع الحالي للأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية، مؤكدة أهمية التعليم باعتباره حقاً أساسياً لهم.

وقالت دودز على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن "التعليم ضروري للأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية، والذي تقدمه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)".


وأضافت أن "القرار الإسرائيلي بإغلاق مدارس الأونروا وإخلاء مركز قلنديا بشكل فوري مقلق للغاية، ويجب استمرار حصول الأطفال على التعليم بلا انقطاع".

 


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