الإكوادور تطلب مساعدة عسكرية أجنبية لمواجهة عصابات المخدرات وسط تصاعد العنف

اتخذ رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، يوم الأربعاء خطوة جديدة في جهوده للحصول على مساعدة عسكرية أجنبية لمكافحة عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية المنظمة التي تقف وراء تصاعد العنف في البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للاتصالات، وجه نوبوا وزارة الخارجية للسعي إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع "دول حليفة" تتيح "انضمام قوات خاصة" بشكل مؤقت لدعم الشرطة والقوات المسلحة الإكوادورية. كما دعا الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، إلى دعم مبادرته.

ولم يحدد البيان الدول التي ستطلب الإكوادور منها المساعدة العسكرية.

ويعود تصاعد العنف في البلاد إلى تهريب الكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو المجاورتين. ورسّخت عصابات المخدرات المكسيكية والكولومبية والبلقانية وجودها في الإكوادور، حيث تعمل بدعم من عصابات إجرامية محلية.



وتحت قيادة نوبوا، انخفض معدل جرائم القتل من 18ر46 لكل 100 ألف شخص في عام 2023 إلى 76ر38 لكل 100 ألف شخص العام الماضي.

ومع ذلك، لا يزال المعدل أعلى بكثير مقارنة بعام 2019، عندما بلغ 85ر6 لكل 100 ألف شخص، وتشير التوقعات إلى أن البلاد قد تتجاوز هذا الرقم خلال العام الجاري. وكان يناير أكثر الشهور دموية في تاريخ الإكوادور، حيث سُجلت 731 جريمة قتل.