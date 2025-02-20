تعرف على مواعيد مباريات الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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تنتظر جماهير كرة القدم الإفريقية مواجهات قوية في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعرف على طرفي المباريات.

وأقيمت اليوم، الخميس، قرعة الأدوار الإقصائية من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، وأسفرت عن مواجهات قوية.

ويلتقي الأهلي في الدور ربع النهائي مع نظيره الهلال السوداني، فيما يواجه بيراميدز فريق الجيش الملكي المغربي.

وتقام مباريات الذهاب من الدور ربع يومي 1 و2 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 8 و9 أبريل.

ويخوض الأهلي وبيراميدز مواجهتي الذهاب من الدور ربع النهائي في القاهرة، فيما يلعبا مباراتي الإياب خارج الديار.

وجاءت نتائج قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

الأهلي أمام الهلال السوداني

بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أمام الترجي

مولودية الجزائر أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

وجاءت نتائج قرعة الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

الفائز من مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أمام الترجي يواجه الفائز من مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

الفائز من مباراة مولودية الجزائر أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يواجه الفائز من مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي.

تقام مباريات ذهاب نصف النهائي يومي 18 و19 أبريل، وتقام مباريات الإياب يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

ويخوض الأهلي وبيراميدز، حال تأهلهما، مباريات الإياب من الدور نصف النهائي في القاهرة.

ويقام ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم 24 مايو والإياب يوم 1 يونيو.

ويلعب الأهلي، حال وصوله للنهائي، مباراة الإياب خارج ملعبه، فيما يلعب بيراميدز، حال تأهله للنهائي، الإياب في القاهرة.

ويحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يحمل الزمالك لقب النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.