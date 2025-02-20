نائب ترامب: نضغط كل يوم لإعادة الأسرى إلى الوطن

قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعائلات الأسرى، إن "الرئيس يضغط كل يوم لإعادتهم إلى الوطن".

وبشأن صفقة الأسرى، أشار فانس، في مؤتمر بواشنطن، إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال لديها عمل يتعين عليها القيام به، ونحن بحاجة إلى إنهاء العملية، ولكن الرئيس ملتزم بذلك"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تسلم جثامين أربعة محتجزين يفترض أن بينها الطفلان أرييل وكفير بيباس ووالدتهما شيري.

وقبل أن يؤكد جيش الاحتلال دخول قافلة تحمل جثامين المحتجزين من قطاع غزة إلى إسرائيل، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "تسلّمت نعوش أربعة رهائن سقطوا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت إذاعة الجيش إن المحتجزين الأربعة الذين تم تسليم جثثهم اليوم كانوا محتجزين في منطقة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث عملت قوات الجيش لفترة 4 أشهر.

وبرزت تساؤلات في الإعلام العبري عن سبب مقتل هؤلاء الإسرائيليين الأربعة، الذين تؤكد فصائل فلسطينية أنهم أُسروا أحياء وقتلوا في قصف إسرائيلي متعمد على أماكن احتجازهم بغزة.