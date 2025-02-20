واشنطن بوست: الولايات المتحدة تجمد أموالا مخصصة لقوات الأمن الفلسطينية

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا نقلا عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت كل التمويل المخصص لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار جاء في إطار قرار تجميد المساعدات الأجنبية على مستوى العالم.



ويذكر أن الرئيس ترامب وقع أمرا تنفيذيا، بشأن تعليق المساعدات الخارجية وذلك مباشرة بعد توليه منصبه. ونص الأمر التنفيذي على أن جميع الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن برامج المساعدات الإنمائية الخارجية الأمريكية ستقطع المساعدات عن الدول الأجنبية. ولفت إلى بدء فترة مراجعة مدتها 90 يوما لتقييم مدى امتثال هذه البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية.

وخصصت الولايات المتحدة في عام 2024 نحو 2.49 مليار دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما يعادل خمس ميزانية الوكالة الإجمالية.