فوندروسوفا تهزم سابالينكا وتتأهل لنهائي بطولة برلين المفتوحة للتنس

استعادت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، التي توجت من قبل ببطولة ويمبلدون، مستواها على الملاعب العشبية، بعدما تغلبت على البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى في البطولة، 6 / 2 و6 / 4 في الدور قبل النهائي ببطولة برلين المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وتلتقي الروسية ليودميلا سامسونوفا مع الصينية وانج شينيو في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى في وقت لاحق من اليوم، قبل خوض المباراة النهائية غدا الأحد التي تأتي استعدادا لبطولة ويمبلدون.

حققت فوندروشوفا لقبين فقط في مسيرتها حتى الآن، الأول في ويمبلدون عام 2023، حيث أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تتوج بالبطولة، والثاني في بيال / بيين في عام 2017.

وتبدأ بطولة ويمبلدون يوم 30 يونيو الجاري.