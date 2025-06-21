إجلاء 256 طالبا هنديا آخرين من إيران

هبطت طائرة تابعة لشركة ماهان للطيران على متنها 256 طالبا هنديا، معظمهم من وادي كشمير بسلام في مطار دلهي اليوم السبت قادمة من إيران.

وبدا الطلاب، والكثير منهم تقطعت بهم السبل في إيران، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مرهقين بشكل واضح، لكنهم شعروا بالارتياح بعد أيام من الخوف، وعدم اليقين في منطقة الصراع، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء.

وقالت جمعية طلاب جامو وكشير في بيان: "نشكر حكومة الهند لجهودها وتنسيقها السريع مع السلطات الإيرانية.. ونؤكد التزامنا بضمان الإجلاء الآمن لجميع الطلاب الباقين، لاسيما هؤلاء من المناطق المعرضة للخطر والنائية".