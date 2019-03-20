فنلندا تتصدر مؤشر السعادة العالمي للعام الثاني على التوالي

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تصدرت فنلندا مؤشر السعادة العالمي للعام الثاني على التوالي، بحسب تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء.

ويرتب تقرير السعادة العالمي - الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة - 156 دولة وفقا لمدى شعور مواطنيها بالسعادة، ويعتمد على عوامل منها الثروة الاقتصادية ومتوسط العمر والدعم الاجتماعي وحرية اتخاذ خيارات الحياة، حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وأظهر المؤشر أن دول الشمال الأوروبي الأخرى أحرزت مراكز جيدة، إذ حلت الدنمارك والنرويج وآيسلندا في المراكز التالية لفنلندا، فيما انخفض ترتيب الولايات المتحدة من المركز 18 إلى المركز 19.

ويشهد مستوى السعادة أكبر انخفاض جذري خلال السنوات العشر الأخيرة في فنزويلا، التي حلت هذا العام في المركز 108 وتشهد أزمة سياسية حاليا.