عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أعلنت فيه شن عمليات قصف بالمسيرات لعدة مواقع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن المقاتلات الحربية دمرت 62 منشأة عسكرية، وأسقطت مروحية و6 مسيرات، ودمرت مقر تدريب العمليات الخاصة الأوكرانية يضم مرتزقة أجانب، وتمكنت من تصفية أكثر من 100 مسلح.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «خلال الليل استهدفت المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الفضائية، بضربات تكتيكية على 62 منشأة عسكرية أوكرانية، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-8، وست طائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرة واحدة من طراز Bayraktar TB-2».

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الأحد، أسقطت أنظمة الدفاعات الجوبة الروسية، صاروخا تكتيكيا أوكرانيا «توشكا يو» ليلا بالقرب من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركيف.

ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية، دمرت ستة أنظمة حرب إلكترونية أوكرانية متحركة «بوكوفيل» بنيران المدفعية، واستهدفت قاعدة عسكرية كبيرة لتخزين الوقود في منطقة نيكولاييف، باستخدام صواريخ كاليبر من بحر قزوين، وباستخدام صواريخ كينجال.

وشدد البيان على أنه تم تدمير مركز تدريب قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث كان يتمركز مرتزقة أجانب، وتم تصفية أكثر من 100 مسلح.

ولفت البيان إلى أنه منذ بداية العملية الخاصة العسكرية في أوكرانيا، تم تدمير 207 طائرات بدون طيار و1467 دبابة و148 قاذفة صواريخ متعددة.