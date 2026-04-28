ماكرون: فرنسا تفتخر بدورها في لبنان ومن أجل السلام

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا "يمكنها أن تفخر بالدور الذي تضطلع به في لبنان ومن أجل السلام"، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

جاءت تصريحات ماكرون، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته لإمارة أندورا الواقعة على الحدود الفرنسية الإسبانية.

تأتي هذه التصريحات في سياق التكريم الوطني الذي أقامته فرنسا للجندي أنيسيت جيراردان، الذي توفى متأثرا بجروحه عقب تعرض دورية للقوات الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لكمين في الجنوب اللبناني.

وأوضح ماكرون أنه جدد خلال لقاءاته مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء، مطالبة باريس بـ"إدانة واضحة لمرتكبي الهجوم"، وأكد ضرورة أن تتم الملاحقات القضائية بشكل كامل.

وقال ماكرون، إنه طلب من وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى تنظيم هذا التكريم الوطني اليوم، مضيفا: "نجدد تضامننا الكامل مع عائلته ورفاقه في السلاح".

وأكد الرئيس الفرنسي، أن هذا الحدث يبرز مجددا حجم المسئولية التي تتحملها فرنسا في إطار مهمتها المستمرة منذ عقود ضمن قوات حفظ السلام، معربا عن امتنان الأمة الفرنسية لعائلة الجندي الراحل وتقديرها لتضحياته.