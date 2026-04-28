رجال الإنقاذ ينهون أعمال انتشال ضحايا حادث تصادم قطار في إندونيسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى رجال الإنقاذ، أعمال إخراج ضحايا من عربة قطار متضررة اليوم الثلاثاء، إذ أكدوا أن الحادث الذي وقع خارج العاصمة الإندونيسية أسفر عن مقتل 14 شخصا، جميعهن نساء.

ووقع الحادث، أمس الاثنين، عندما اصطدم قطار للمسافات الطويلة بالعربة الأخيرة لقطار ركاب متوقف في محطة بيكاسي تيمور خارج جاكرتا.

ويشار إلى أن العربة كانت مخصصة للنساء فقط.

وقال بوبي راسييدين، الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الحكومية بي تي كيريتا آبي إندونيسيا، إن 84 مصابا تم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج. ونُقلت الجثث إلى المستشفى لاستكمال عمليات التعرف عليها.

وأنهت فرق الانقاذ عملية إجلاء جميع الضحايا من تحت الركام. وقال محمد سيافي رئيس وكالة البحث والانقاذ " لا يوجد المزيد من الخسائر البشرية".

وقال المسئولون، إن جميع ركاب القطار"ارجو برومو انجريك" للمسافات الطويلة الـ240 بخير.

وأكد رئيس شركة جاكرتا اسيب ادي سوهيري، للصحفيين، أن الشرطة تحقق في سبب الحادث.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية، في بيان مكتوب، إن السلطات تعتقد أن الحادث بدأ عندما اصطدم قطار ركاب آخر بسيارة أجرة متوقفة بالقرب من محطة بيكاسي تيمور.

وأدى لتوقف قطار الركاب الثاني في المحطة، حيث اصطدم به قطار ركاب المسافات الطويلة.