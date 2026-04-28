الفلبين: مشتبه به رئيسي في فضيحة فساد كبرى يسعى للجوء في فرنسا

أفادت الفلبين بأن النائب البرلماني السابق زالدي كو، المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد التي هزت البلاد، يسعى حاليا للجوء السياسي في فرنسا بعد إطلاق سراحه من جانب السلطات التشيكية.

وقال وزير العدل الفلبيني فريدريك فيدا، للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من براغ، إن كو، الذي تم اعتقاله في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما دخل جمهورية التشيك بدون وثائق رسمية سليمة، لم يعد قيد الاحتجاز لدى التشيك، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وذكر فيدا أن السلطات لم تكشف عن تفاصيل بشأن كيفية خروج كو ومكانه الحالي، استنادا إلى قوانين سرية البيانات.

ومن جانبها، قالت كلير كاسترو، المسؤولة الإعلامية للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن النائب البرلماني السابق يخضع حاليا لسلطة الحكومة الفرنسية، وأن لديه طلب لجوء قيد النظر في فرنسا.