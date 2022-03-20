اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن المستوطنين، وكانوا بالعشرات، نفذوا جولات استفزازية وأقاموا صلوات تلمودية في ساحات المسجد، وبصفة خاصة في المنطقة الشرقية، كما استمعوا لشروحات من حاخامات حول أسطورة "الهيكل".

واقتحم 700 مستوطن تقريبًا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي، الذي احتفل خلاله اليهود بـ"عيد المساخر" العبري يومي الأربعاء والخميس.

ويقتحم المستوطنون الأقصى بشكل شبه يومي في محاولة لفرض أمر واقع وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في محافظة الخليل، وتكون هذه الاقتحامات مكثفة خلال الأعياد اليهودية.