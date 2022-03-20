ألمانيا تعتزم حماية لاجئات أوكرانيات من المحتالين

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أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، عزمها حماية لاجئات أوكرانيات في برلين من تجار البشر ومرتكبي الجرائم الجنسية من خلال تكثيف الوجود الشرطي في محطات القطارات.

وقالت فيزر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "كل شخص يحاول استغلال حاجة اللاجئين، يجب أن يعرف: إننا سنرد على مثل هذه الأفعال بكل صرامة طبقا للقانون".

وشددت الوزيرة الألمانية على أنه يجب ألا يتم استغلال معاناة اللاجئين، قائلة: "مثل هذه الاعتداءات تعد دنيئة للغاية".

وأضافت فيزر أنه لهذا السبب سيكون هناك وجود شرطي هائل في محطات القطارات بزي رسمي وبملابس مدنية، مردفة: "يتم توعية الجميع للإبلاغ عن أي خطر على الفور".

وتحذر الشرطة الاتحادية بألمانيا منذ فترة طويلة من عروض احتيالية موجهة للاجئات أوكرانيات يصلن إلى محطة برلين الرئيسية للقطارات.

يشار إلى تسجيل حالات بصفة متكررة في ألمانيا خلال الأسبوعيين الماضيين قدم فيها رجال عروضا مشبوهة بالإقامة والمبيت لنساء أوكرانيات وصلن إلى برلين.