السعودية تستضيف مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

تستضيف المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في العاصمة الرياض خلال المدة من من 22 إلى 23 مارس الجاري، الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، بمشاركة الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وعددهم (14) دولة عربية، وبحضور عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأحد عن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، قوله إن " المؤتمر سيناقش عددا من القرارات المهمة من شأنها تعزيز العمل العربي في مكافحة الفساد، ويشمل ذلك سرعة التعاون ومشاركة المعلومات ذات الصلة بالفساد، بما يكفل أن لا تكون الدول العربية محطات مرور أو ملاذات آمنة للفاسدين وأموالهم".

وأوضح أن "المؤتمر يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في تجفيف منابع الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد، ويشمل ذلك تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، وتقرير المسؤولية على الشخص الاعتيادي".

وأشار إلى "ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها بما في ذلك القضايا التي يتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة".

يشار إلى أن السعودية انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، وتتضمن الاتفاقية أحكاماً تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وملاحقة مرتكبيه، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.