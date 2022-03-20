حبس 5 متهمين فى واقعة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنشأة القناطر 4 أيام

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس مالك منزل و4 أخرين؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى إحدى قرى منشأة القناطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وجود متوفيين داخل مزرعة بمنطقة برقاش بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين إنهيار حفرة عميقة على عاملان أثناء التنقيب عن الآثار، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها وسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.