الأمم المتحدة: ربع الأوكرانيين فروا وسط ارتفاع القتلى جراء الحرب الروسية

كشفت بيانات جديدة للأمم المتحدة اليوم الأحد ،أن نحو ربع الأوكرانيين تعرضوا للنزوح جراء الغزو الروسي والقصف على البلاد، في وقت اتهم فيه مسؤولون في كييف موسكو بارتكاب جرائم حرب.



وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "أونروا" فليبوج راندي على تويتر، إن ما لا يقل عن 10 ملايين من أصل 44 مليونا هم سكان أوكرانيا قد فروا الآن من الصراع.



ووفقا للأونروا، نزح نحو 4ر3 مليونا عبر الحدود الأوكرانية لدول مجاورة، بينما فر الباقون من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد هربا من الهجمات.



تأتي الأرقام في وسط تزايد حصيلة القتلى على كلا جانبي الصراع.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصورة للشعب الروسي اليوم الأحد إن نحو 14 ألف روسي قتلوا خلال غزو بلاده.



ووفقا لتقارير روسية غير مؤكدة اليوم الأحد قُتلت أيضا مجموعة من مئة جندي أوكراني وأجنبي انضموا للصراع بعد هجوم روسي على مركز تدريب قرب مدينة زهيتومير بوسط البلاد.



تأتي هذه الأنباء في وقت أعلن فيه الجيش الروسي استخدامه لليوم الثاني صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات في غزوه لجارته الغربية، في قصف منشأة عسكرية في إقليم ميكولايف، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف.



وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولجا ستيفانيشينا لشبكة سكاي نيوز التليفزيونية البريطانية إنه لا شك الآن في أن الأعمال الروسية في أوكرانيا ترقى إلى حرب إبادة.



وقالت في معرض ردها على سؤال عما إذا كانت ترى أن روسيا ترتكب حرب إبادة في بلادها: "بلا شك، ببساطة هذا هو الواقع الذي نواجهه جميعا".