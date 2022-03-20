تستضيف محافظة الأقصر، غدًا الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن في التخطيط والاستدامة والدراسات المتقدمة في الإنسانيات والتعليم، والذي يقام على مدار 4 أيام بمدينتي الأقصر وأسوان.

يترأس المؤتمر البروفيسور دايفيدي سكالماني، المستشار الثقافي الايطالى، الدكتور محمد حسني الحاج أمين عام اتحاد كليات الفنون والعمارة باتحاد الجامعات العربية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور عبدالله شحتة حسني، مقرر عام المؤتمر.

ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور الهامة، حول إستراتيجيات التعليم والتعلم والدراسات الأدبية والإعلام والعلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية، وعلوم ذوي الإعاقة والتأهيل ورعاية ذوي الهمم، وبناء الطفل والأسرة والمجتمع، بحضور عدد من العلماء والباحثين، من أجل تبادل الخبرات العلمية ونتائج الأبحاث.