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روسيا تهدد بتعليق اتفاق الحبوب بعد فترة وجيزة من تمديده

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:11 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مارس 2023 - 11:12 م
هددت روسيا مجددا بإنهاء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بعد أيام فقط من تمديده لمدة شهرين على الأقل.

ولتمديد الاتفاق لفترة طويلة، اشترطت وزارة الخارجية في موسكو اليوم الإثنين، تسهيل صادرات الأسمدة الروسية وكذلك استئناف واردات قطع الغيار في القطاع الزراعي.

وقالت الوزارة: "بدون تحقيق تقدم في تلبية هذه المتطلبات، سيتم تعليق مشاركتنا في مبادرة البحر الأسود".

وكان قد تمت الموافقة على مبادرة البحر الأسود لأول مرة بواسطة أممية وتركية في يوليو الماضي بعد مفاوضات شاقة.

وتنص المبادرة على رفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية وتوفير ممر في البحر الأسود من أجل الصادرات.

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