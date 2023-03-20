انطلقت، اليوم الإثنين، فترة التوقف الدولي لشهر مارس، والتي ستمتد حتى يوم 30 من الشهر ذاته، وستقام خلالها العديد من المباريات القوية بين المنتخبات.

وستلعب المنتخبات الإفريقية خلال فترة التوقف الدولي جولتين من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2023، فيما ستخوض المنتخبات الأوروبية التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024.

فيما ستخوض منتخبات قارة أمريكا الشمالية جولتين من بطولة دوري أمم الكونكاكاف، فيما ستلعب منتخبات قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية مباريات ودية دولية.

وتستعرض «الشروق» معكم أبزر المباريات خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس 2023:

- تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024

إيطاليا ضد إنجلترا - الخميس 23 مارس

فرنسا ضد هولندا - الجمعة 24 مارس

السويد ضد بلجيكا - الجمعة 24 مارس

إسبانيا ضد النرويج - السبت 25 مارس

كرواتيا ضد ويلز - السبت 25 مارس

إنجلترا ضد أوكرانيا - الأحد 26 مارس

فرنسا ضد إيرلندا - الإثنين 27 مارس

- تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023

الجزائر ضد النيجر - الخميس 23 مارس

الجابون ضد السودان - الخميس 23 مارس

مصر ضد مالاوي - الجمعة 24 مارس

السنغال ضد موزمبيق - الجمعة 24 مارس

تونس ضد ليبيا - الجمعة 24 مارس

غينيا ضد إثيوبيا - السبت 25 مارس

زيمبابوي ضد المغرب - الإثنين 27 مارس

النيجر ضد الجزائر - الإثنين 27 مارس

السودان ضد الجابون - الإثنين 27 مارس

إثيوبيا ضد غينيا - الإثنين 27 مارس

مالاوي ضد مصر - الثلاثاء 27 مارس

- دوري أمم الكونكاكاف

المكسيك ضد سورينام - الجمعة 24 مارس

الولايات المتحدة الأمريكية ضد جرينادا - السبت 25 مارس

المكسيك ضد جامايكا - الإثنين 27 مارس

أمريكا ضد السلفادور - الثلاثاء 28 مارس

- مباريات ودية

الأرجنتين ضد بنما - الخميس 23 مارس

إيران ضد روسيا - الخميس 23 مارس

السعودية ضد فنزويلا - الجمعة 24 مارس

اليابان ضد أوروجواي - الجمعة 24 مارس

كوريا الجنوبية ضد كولومبيا - الجمعة 24 مارس

المغرب ضد البرازيل - السبت 25 مارس

ألمانيا ضد بيرو - السبت 25 مارس

روسيا ضد العراق - الإثنين 27 مارس

تشيلي ضد باراجواي - الثلاثاء 28 مارس

المغرب ضد بيرو - الثلاثاء 28 مارس

السعودية ضد بوليفيا - الثلاثاء 28 مارس

الأرجنتين ضد كوراساو - الثلاثاء 28 مارس

ألمانيا ضد بلجيكا - الثلاثاء 28 مارس

كوريا الجنوبية ضد أوروجواي - الثلاثاء 28 مارس

اليابان ضد كولومبيا - الثلاثاء 28 مارس

- تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا

منتخب مصر ضد زامبيا - الأربعاء 22 مارس

النيجر ضد السودان - الأربعاء 22 مارس

السنغال ضد مالي - الأربعاء 22 مارس

جنوب إفريقيا ضد الكونغو - الخميس 23 مارس

الجزائر ضد غانا - الجمعة 24 مارس

زامبيا ضد مصر - الأحد 26 مارس