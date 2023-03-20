رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى تعزيز المراقبة ضد عوامل عدم الاستقرار المالي

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول تعليماته للحكومة في سول، اليوم الاثنين، بتعزيز المراقبة ضد عوامل عدم الاستقرار المالي، ومنها أزمة مصرف "سيليكون فالي بنك"، واتخاذ تدابير مضادة فورية في حالة اكتشاف خطر، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة لي دو وون، في إيجاز صحفي، إن يون أصدر التعليمات خلال اجتماع أسبوعي في مكتبه مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضاف المتحدث أن "يون" و"سو" ناقشا أيضا التعامل مع حرائق الغابات والجفاف، حيث أمر يون الوكالات الحكومية المختصة ببذل جهود شاملة لمنع حرائق الغابات في الربيع والعمل عن كثب مع الحكومات المحلية لإيجاد تدابير فعالة ضد الأضرار الناجمة عن الجفاف، خاصة في المناطق الجنوبية.