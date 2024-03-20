محافظ جنوب سيناء يوجه باستمرار معارض أهلا رمضان لبعد عيد الفطر

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أعضاء الغرفة التجارية بالمحافظة برئاسة محمد وحيد، وبحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وإبراهيم الحارون، مدير عام التموين بالمحافظة، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

وأشاد المحافظ، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، والإفراج عن السلع من الجمارك، مما يؤدي إلى خفض أسعار السلع الأساسية.

ووجه "فودة"، بضرورة استمرار معارض "أهلًا رمضان" بكل المدن لبعد عيد الفطر المبارك، مع توافر جميع السلع بها، والتأكد من نسب التخفيض المقررة، وإضافة أقسام خاصة بـ"أهلًا بالعيد"، تضم الملابس والأحذية ومستلزمات العيد والكعك والبسكويت بأسعار مناسبة للمستهلك.

من جانبهم قدم أعضاء الغرفة التجارية التهنئة للمحافظ، ومواطني جنوب سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة؛ تزامنًا مع الذكرى 35 لعودة طابا، مؤكدين استمرار المعارض وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة حتى انتهاء عيد الفطر المبارك.