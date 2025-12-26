تركيا: استمرار إجراءات الطب الشرعي والتحقيقات في حادث طائرة الوفد الليبي

أعلن وزير العدل التركي يلماز طونتش، الجمعة، استمرار إجراءات الطب الشرعي المتعلقة برئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد والوفد المرافق له، على خلفية حادث تحطم طائرتهم.

وفي تصريحات للصحفيين من ولاية كارابوك شمالي تركيا، قال طونتش: "هذا الحادث هزّ بلدنا وشعبنا ونحن جميعًا بعمق، ونقدّم مرة أخرى تعازينا للشعب الليبي الشقيق والصديق".

وأضاف: "منذ لحظة وقوع الحادث بدأت التحقيقات الإدارية والقضائية على الفور، وحاليًا تستمر إجراءات الطب الشرعي، حيث يتم إجراء مطابقة الحمض النووي للجثامين مع العينات المأخوذة من أقاربهم القادمين من ليبيا. إنه حادث مؤلم للغاية".

وأشار الوزير إلى أن إجراءات الطب الشرعي تستغرق بعض الوقت بالنظر إلى حالة الجثامين نتيجة الحادث، موضحًا: "تتم مطابقة عينات الحمض النووي المأخوذة من أجزاء الجثامين في كل من رئاسة معهد الطب الشرعي في إسطنبول ورئاسة معهد الطب الشرعي بأنقرة".

وأوضح طونتش أن التحقيق القضائي بشأن الطائرة مستمر أيضًا، ويشمل مراحل قدومها وذهابها وإقلاعها وهبوطها، بالإضافة إلى التحقيق في الطاقم والعاملين على متنها.