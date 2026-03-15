رفع العلم الأمريكي على السفارة الأمريكية في فنزويلا للمرة الأولى منذ عام 2019

رُفع العلم الأمريكي فوق السفارة الأمريكية في فنزويلا للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تُبرز التحول الأخير في العلاقات بين البلدين منذ اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو على يد القوات الأمريكية في يناير الماضي.

ورغم أن العلم يرفرف الآن، إلا أن المبنى يخضع لأعمال ترميم، ولا يزال موعد إعادة افتتاحه بالكامل غير واضح، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وتأتي هذه الخطوة بعد عدة تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى فيها دعمه لخليفة مادورو، الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريجيز، التي سعت جاهدة لإبقاء باب المفاوضات مفتوحا مع الإدارة الأمريكية.

وأفاد فريق السفارة الأمريكية، في بيانٍ نُشر على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن العلم رُفع "بعد سبع سنوات بالضبط من إنزاله".

ورغم هذه المبادرة، لا تزال قطاعات كبيرة من المجتمع الفنزويلي والمؤسسة السياسية منتقدة لترامب، وقراره بإزاحة مادورو بالقوة من منصبه وسجنه في نيويورك مع زوجته، وتزايد النفوذ الأمريكي في صناعة النفط في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.