كييف: إسقاط 90 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 90 من أصل 97 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 97 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالماس"، وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وكورسك، وأوريل، وميليروفو الروسية، ومن هفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 90 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالماس"، في أوكرانيا.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و279 ألفا و170 فردا، من بينهم 740 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11781 دبابات، و24213 مركبة قتالية مدرعة، و38438 نظام مدفعية، و1686 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1332 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و349 مروحية، و179270 طائرة مسيرة، و4468 صاروخ كروز، و32 سفينة حربية، وغواصتين، و83513 من المركبات وخزانات الوقود، و4089 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.