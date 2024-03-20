 أكسيوس: إدارة بايدن ستقترح على إسرائيل خيارات بديلة لاجتياح رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أكسيوس: إدارة بايدن ستقترح على إسرائيل خيارات بديلة لاجتياح رفح

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 3:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 3:16 ص

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة بدائل للاجتياح الإسرائيلي المتوقع لرفح.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن الإدارة ستقترح تلك البدائل على وفد إسرائيلي رفيع المستوى سيزور واشنطن الأسبوع المقبل.

وقال المسؤولون إن البيت الأبيض وجه بأن يتم خلال الاجتماع المرتقب التركيز على محاولة تجنب صدام وشيك بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ورسم كل من بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "خطوطا حمراء" حول عملية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح جنوب غزة، حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني نازح.

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