بيكيه: لن أغلق الباب أمام رئاسة برشلونة

قال لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه إنه قد يكون له "تأثير كبير" لو تولى رئاسة النادي الكتالوني، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة للمحاولة.

وقال بيكيه اليوم الأربعاء في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس": "أنا من أبناء برشلونة منذ الصغر وذهبت إلى كامب نو في كل أحد. لو أنني يمكنني مساعدة البارسا، فسأساعده. هذا هو ما أشعر به داخلي".

وتابع "هذه ليست اللحظة المناسبة.. كامل تركيزي منصب في (دوري الملوك)، فنحن في عملية التوسع".

وأضاف "لا يعرف المرء ما قد يحدث في المستقبل. إنه خيار. لا أريد أن أغلق الأبواب".

وأتم تصريحاته "رئاسة برشلونة مسؤولية كبيرة، قد يكون لي تأثير كبير في النادي لو قررت. يمكنني استكشاف هذه الاحتمالية مستقبلا، لكن ليس الآن".