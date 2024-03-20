القاهرة الجديدة: دفع العمل بمشروعات الطرق للانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة

تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، استكمال أعمال الطرق الجارية بطريق (RR) قطاع التجمع الثالث، والامتداد الشرقي، وأعمال الطرق بالتجمع السادس "مثلث الأمل"، مؤكدا "دفع العمل بمشروعات الطرق للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة".



وفي جولته، تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق والمرافق في مشروع بيت الوطن، الحي الثاني والحي الرابع بالامتداد الشرقي للمدينة، وأعمال الكهرباء والزراعة بمنطقة الامتداد الشرقي ومحور RR بالمدينة، وفق بيان لوزارة الإسكان اليوم.



كما تابع الغيطي استكمال تطوير روافع مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات، وتذليل أي عقبات إن وجدت لدفع العمل بالمشروعات.