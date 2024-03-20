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الكرملين: من غير الممكن الطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 20 مارس 2024 - 2:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مارس 2024 - 2:09 م

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من غير الممكن الطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "حقيقة أن الانتخابات نظيفة بشكل مطلق، ولا يمكن الجدال فيه، تؤكد مرة أخرى على أهمية وتفرد الفوز غير المسبوق الذي حققه الرئيس بوتين بهذه المعايير".

وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الاثنين الماضي، فوز فلاديمير بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 28ر87 %، وذلك بعد فرز 100 % من بطاقات الاقتراع.

وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس 2024. وتجاوز عدد من يحق لهم التصويت 112 مليونا في أراضي روسيا، وما يصل إلى نحو مليونين في الخارج.

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