رحب رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الأربعاء، بإعلان كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والإشارة إلى إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال اشتية، إن حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، تتطلب موقفا دوليا حازما بوقف تسليح إسرائيل، وفرض عقوبات فورية عليها، لمنعها من مواصلة جرائمها.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على ضرورة الضغط من أجل فتح المعابر إلى قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، وإعادة الكهرباء والمياه.

وأعلنت كندا، الثلاثاء، أنها ستوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد يوم من موافقة البرلمان الكندي على اقتراح غير ملزم بشأن هذه القضية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، لصحيفة «تورونتو ستار» المحلية: «إنه أمر حقيقي»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة «لن تكون رمزية فقط».

وكان هذا الاقتراح جزءا من تصويت أكبر يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكندية.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، لم ترسل كندا إلى إسرائيل سوى شحنات عسكرية «غير فتاكة»، مثل معدات الاتصالات.

وقال مصدر حكومي كندي لـ«فرانس برس»، إنه لم تسجل أي صادرات عسكرية إلى إسرائيل منذ يناير الماضي.

وتعد إسرائيل من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021، ويضع هذا إسرائيل في قائمة أكبر 10 متلقين لصادرات الأسلحة الكندية.

وهذا الشهر قدمت مجموعة من المحامين والكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.

والاثنين، أصدر البرلمان الكندي قرارا غير ملزم، يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين.